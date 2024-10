Scuole chiuse e dehor commerciali in pericolo: Genova si prepara al peggioramento delle condizioni atmosferiche

Il Comune di Genova ha deciso di chiudere tutte le scuole, indipendentemente dal loro livello, su tutto il territorio cittadino. Questa scelta è stata adottata dal Centro Operativo Comunale, riunitosi alle 4 di questa mattina, a causa della reazione del terreno in seguito alle attuali precipitazioni e in considerazione delle previsioni di un imminente deterioramento delle condizioni atmosferiche. È stata inoltre decisa la chiusura dei dehor delle attività commerciali situate nelle aree a rischio di esondazione. La protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per l’area.

