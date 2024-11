Alluvione in Spagna, gravi disagi al trasporto: deviati voli e stop ai treni regionali

Alluvione in Spagna: disagi al trasporto, voli deviati e stop ai treni regionali

Disagi al trasporto in Spagna per l'alluvione: voli dirottati e treni interrotti. Maltempo colpisce duramente l’aeroporto di Barcellona e blocca i collegamenti ferroviari in Catalogna.

L’aeroporto di Barcellona sta affrontando notevoli difficoltà a causa di una forte perturbazione legata al fenomeno meteorologico Dana, che sta colpendo la costa mediterranea settentrionale della Spagna.

Secondo l’ente aeroportuale Aena, più di 50 voli sono stati deviati verso scali alternativi, poiché alcune aree dell’aeroporto di El Prat hanno subito gravi allagamenti. I passeggeri vengono invitati a controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi allo scalo, data la situazione ancora incerta.

Non solo l’aeroporto, ma anche il sistema ferroviario è stato messo in ginocchio dalle piogge torrenziali. Gli allagamenti hanno bloccato il traffico dei treni nel tunnel nei pressi di El Prat de Llobregat, un tratto cruciale della linea ad alta velocità che collega Barcellona a Madrid. Il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, ha diffuso un messaggio sul social media X per avvisare che il servizio è stato sospeso su questa linea.

L’interruzione ha colpito tutte le principali compagnie che operano sull’alta velocità, come Renfe, Ouigo e Iryo. Anche i collegamenti regionali Rodalies in Catalogna hanno subito numerosi disservizi, lasciando pendolari e viaggiatori occasionali senza alternativa. Renfe ha confermato che il traffico è fermo fino a nuovo ordine, e le autorità stanno monitorando la situazione per valutare i tempi di ripristino.

Mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza, la perturbazione non accenna a diminuire, lasciando ancora incertezza sul ripristino completo del sistema dei trasporti in una delle regioni più trafficate della Spagna.