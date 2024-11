Il numero dei morti a causa dell’alluvione che ha investito la provincia di Valencia continua drammaticamente ad aumentare ma il bilancio potrebbe essere ancora molto lontano dai numeri definitivi. E la conferma arriva da aggiornamenti come quello fornito dalle autorità nelle ultime ore, dopo che una squadra di sub ha effettuato una perlustrazione nel parcheggio di un centro commerciale raggiunto, tre giorni fa, dalla violenza delle acque. “É un cimitero”, hanno detto i sommozzatori militari della Ume che sono riusciti ad accedere al parking, ancora completamente allagato, ubicato nelle vicinanze della città di Aldaya.

Alluvione Valencia, i sub in un parcheggio inondato: “É un cimitero”

Nell’area, martedì pomeriggio, erano presenti centinaia di persone e tutti i negozi e ristoranti, oltre che i cinema, erano aperti. Ma l’inondazione ha colpito inesorabile ed in pochi minuti il livello dell’acqua ha raggiunto i tre metri trasformando in una trappola senza via di fuga il parcheggio. Per comprendere l’entità della tragedia basti pensare che il parking dell’enorme centro commerciale Bonaire è dotato di 5.700 posti e che, con tutta probabilità, erano decine se non centinaia le persone in quel momento presenti in questa zona.

Alluvione Valencia, parcheggio inondato: numero di vittime ‘incalcolabile’

Al momento non è possibile fare una stima esatte del numero delle vittime ma, stando a fonti dei soccorsi, citate dal giornale eldiario.es, potrebbero essere “incalcolabili”. Del resto l’acqua ma anche i detriti hanno reso impraticabile anche l’accesso alle scale mobili. Le squadre di soccorso considerano il parcheggio uno dei punti di maggiore preoccupazione non solo per le difficoltà ad operare in quest’area ma anche e soprattutto per il timore di trovare, una volte che le pompe avranno eliminato tutta l’acqua, un numero di corpi elevatissimo.