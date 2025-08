Almasri: Conte a Meloni, 'io scappo? Ma come ti permetti? Pensa a Santanchè...'**

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Meloni si manifesta con parsimonia, lo fa quando si tratta la magistratura o qualche avversario politico. Ieri sul caso Almasri ha attaccato me: io scappo dalle mie responsabilità politiche? Ma come ti permetti? La procura di Bergamo mi ha indagato per due ann...

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "Meloni si manifesta con parsimonia, lo fa quando si tratta la magistratura o qualche avversario politico. Ieri sul caso Almasri ha attaccato me: io scappo dalle mie responsabilità politiche? Ma come ti permetti? La procura di Bergamo mi ha indagato per due anni e non mi avete mai sentito proferire un fiato, altro che i piagnistei di Meloni che fa la 'calimera'.

Meloni, sai chi scappa? La tua ministra Santanchè che vuole cercare di sottrarre materiale probatoria della procura. Questa è la tua ministra, avresti dovuta farla dimettere due minuti dopo. Sei tu che devi vergognarti". Lo dice Giuseppe Conte in diretta social.