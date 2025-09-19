Roma, 19 set (Adnkronos) – La prossima seduta della Giunta autorizzazioni della Camera sul caso Almasri si terrà mercoledì 24 settembre alle 8.30. Lo rende noto la Camera.
Home > Flash news > Almasri: prossima seduta Giunta autorizzazioni mercoledì 24 alle 8.30
Almasri: prossima seduta Giunta autorizzazioni mercoledì 24 alle 8.30
Roma, 19 set (Adnkronos) - La prossima seduta della Giunta autorizzazioni della Camera sul caso Almasri si terrà mercoledì 24 settembre alle 8.30. Lo rende noto la Camera. ...