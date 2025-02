Almasri: Schlein, 'Meloni presidente del 'coniglio''

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni non è il presidente del Consiglio, è il presidente del 'coniglio'". Lo dice in aula Elly Schlein dopo le informative dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri. "Questa è una giornata triste per la democrazia. I ministri sono in aula a coprire le spalle della presidente del Consiglio. SI sono degnati di venire dopo due settimane ma oggi in quest'aula doveva esserci Giorgia Meloni e invece ancora una volta manca di rispetto a quest'aula e al Paese. Non può pensare di cavarsela con le diretta su Instagram perché deve rispondere non ai suoi follower ma al Paese".