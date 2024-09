Amadeus inaugura la sua presenza sul canale Nove con il programma "Chissà chi è". Un piccolo affondo verso la Rai, affermando: "Qui possediamo veramente tutto".

Amadeus ha fatto il suo primo ingresso ufficiale sulla rete televisiva Nove la sera del 22 settembre, dando inizio a due appuntamenti di seguito. Gli spettatori avevano atteso con ansia il trasferimento del presentatore dalla Rai, che ha lasciato il programma ‘Affari tuoi’ nelle mani abili di Stefano De Martino. Alla rete Nove, Amadeus ha iniziato il suo viaggio con ‘Chissà chi è’, un programma noto sulla Rai 1 come ‘I Soliti Ignoti’, e molti non hanno mancato di notare una frecciata subdola durante lo spettacolo del game show. L’episodio di apertura di ‘Chissà chi è’ ha mostrato un ospite inaspettato. Dopo aver lasciato la Rai, Amadeus è tornato all’incarico di conduttore di un nuovo game show. Durante il gioco, Lillo, un comico invitato per pubblicizzare la seconda stagione della sua serie ‘So’ Lillo’, trasmessa su Prime Video, ha fatto irruzione in modo sorprendente. Il comico ha animato lo spettacolo con le sue performance di danza e le sue battute insieme a uno dei giovani concorrenti sconosciuti, un DJ di soli 12 anni. Amadeus ha lasciato cadere una frase pungente che molti hanno interpretato come un colpo diretto alla Rai: ‘Sul Nove abbiamo davvero tutto!’.