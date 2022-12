Ambiente, Gela: Discarica di Scarpino (Ge) esempio rigenerazione

Gela, 1 dic. (askanews) - "Siamo oggi a Gela per portare l'esperienza del Comune di Genova, nel nostro territorio avevamo la seconda discarica più grande d'Italia, quella di Scarpino. L'abbiamo chiusa nel 2014 e riaperta in tutta sicurezza nel 2018". A parlare è Matteo Campora, assessore ai Tras...

Gela, 1 dic. (askanews) – “Siamo oggi a Gela per portare l’esperienza del Comune di Genova, nel nostro territorio avevamo la seconda discarica più grande d’Italia, quella di Scarpino. L’abbiamo chiusa nel 2014 e riaperta in tutta sicurezza nel 2018”. A parlare è Matteo Campora, assessore ai Trasporti, Ambiente ed Energia del comune di Genova, presente oggi a Gela in occasione degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”, due giorni di incontri organizzati dalla Camera Forense Ambientale.

“In merito al tema della due giorni – aggiunge l’assessore Campora – Genova ha dimostrato di aver rigenerato quella che era una discarica macchia di un intero territorio. Adesso a Scarpino c’è un impianto di biogas che produce energia, tutto è in sicurezza e quindi siamo molto vicini alle tematiche che saranno affrontate a Gela”.