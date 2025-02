Il daytime di Amici 24 si arricchisce di sfide e momenti emozionanti per i concorrenti.

Il ritorno delle sfide nel daytime

Il daytime di Amici 24 riprende il suo corso con un’intensa serie di sfide, dove i concorrenti si mettono alla prova per mantenere il loro posto all’interno del talent show di Maria De Filippi. Lorella Cuccarini, alla conduzione, guida il pubblico attraverso le emozioni e le tensioni che caratterizzano ogni esibizione. In particolare, il cantante TrigNo si trova a dover affrontare una prova cruciale dopo aver chiuso la puntata di domenica in ultima posizione nella classifica della Gara canto.

TrigNo supera la prova e conquista la Scuola

Con grande determinazione, TrigNo riesce a superare la sua sfida, guadagnandosi così la possibilità di rimanere nella Scuola. La gioia dei suoi compagni è palpabile, con applausi e sostegno durante la sua esibizione dell’inedito Maledetta Milano. Questo momento di trionfo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta anche un passo importante verso il Serale, il traguardo ambito da tutti gli allievi. Al momento, le maglie oro del Serale sono indossate da Alessia e Antonia, che mostrano il loro entusiasmo per il successo ottenuto.

Le emozioni di Alessia e il supporto familiare

Il clima di festa continua quando, tornati in Casetta, i ragazzi si congratulano con Alessia per la conquista della maglia oro. La ballerina di latino americano, visibilmente emozionata, condivide la lieta notizia con sua madre al telefono. Le lacrime di gioia della madre testimoniano l’importanza di questo traguardo, soprattutto dopo le difficoltà affrontate all’interno della Scuola. Alessia, che ha già conquistato il titolo di campionessa del mondo di balli latini per la seconda volta consecutiva, si prepara ora a vivere un’altra avventura nel Serale, un obiettivo che la rende ancora più orgogliosa.

Le parole di Vybes e la lotta contro gli hater

Il daytime prosegue con l’intervento di Vybes, che durante la puntata di domenica ha condiviso i versi delle barre scritte per la sua esibizione. Il cantante affronta un tema delicato: la sofferenza causata dagli hater sui social. Racconta la sua esperienza personale, evidenziando come la notorietà possa portare a critiche e