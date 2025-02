Amici 24: tensioni e cambiamenti nella corsa al Serale

La puntata di domenica 2 febbraio segna un momento cruciale per i concorrenti.

La corsa al Serale si intensifica

La puntata di Amici 24 di domenica 2 febbraio ha portato con sé un clima di tensione e cambiamenti significativi. Con l’avvicinarsi del Serale, i concorrenti si trovano a dover affrontare non solo le sfide artistiche, ma anche le dinamiche interne che caratterizzano la scuola. La famosa maglia d’oro è stata assegnata da Anna Pettinelli a Nicolò, ma questo gesto ha scatenato una serie di reazioni tra gli allievi, evidenziando le frizioni che si sono create nel gruppo.

Le valutazioni dei giudici

I giudici esterni, Luca Argentero e Giusy Ferreri, hanno espresso le loro opinioni sui cantanti, assegnando il primo posto ad Antonia e l’ultimo a Trigno. Per quanto riguarda il ballo, Samanta Togni ha dimostrato professionalità e schiettezza, posizionando Daniele al primo posto e Antonio all’ultimo. Tuttavia, la sua valutazione ha suscitato polemiche, poiché alcuni allievi hanno ritenuto che le classifiche non rispecchiassero il reale talento in gara. La Togni, a differenza di altri giudici, ha mantenuto un approccio obiettivo, guadagnandosi il rispetto del pubblico.

Conflitti e alleanze tra i professori

Un altro aspetto che ha caratterizzato la puntata è stato il confronto tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La Pettinelli ha mostrato il suo carattere forte, difendendo le sue scelte e criticando i giudizi degli allievi. Questo ha portato a un acceso dibattito, con Cuccarini che ha accusato la collega di voler mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. La tensione tra i professori ha reso l’atmosfera ancora più carica, mentre Rudy Zerbi ha cercato di alleggerire il clima con battute, dimostrando che anche tra i giudici ci sono divergenze di opinione.

Cambiamenti nella classe di Amici

La puntata ha visto anche l’ingresso di un nuovo ballerino, Francesco, dopo l’infortunio di Alessio Di Ponzio. La scelta di Emanuel Lo ha sollevato interrogativi, dato che il Serale è alle porte e i tempi sono ristretti. Inoltre, la sfida tra Giorgia e Asia ha portato a un ulteriore cambiamento, con la giovane ballerina che ha preso il posto della più esperta. Questi eventi hanno creato un clima di incertezza tra i concorrenti, che si chiedono se i nuovi ingressi siano davvero in grado di competere a questo livello.