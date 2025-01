Amici 24: tensioni e provvedimenti disciplinari tra gli allievi

Provvedimenti contro l’uso dei telefoni

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 24, il talent show di Maria De Filippi, si sono verificati eventi che hanno scosso il clima all’interno della scuola. A seguito di episodi di divulgazione di informazioni riservate, la produzione ha deciso di adottare misure drastiche, vietando l’uso dei telefoni agli allievi. Questa decisione è stata presa dopo che un utente di TikTok ha iniziato a pubblicare anticipazioni e dettagli sul programma, rivelando dinamiche interne e presunti favoritismi. La produzione ha quindi limitato le comunicazioni con i familiari, consentendo solo l’uso di un videobox per evitare la diffusione di spoiler.

Reazioni degli allievi e tensioni in studio

Durante il daytime, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli hanno affrontato il tema delle reazioni degli allievi a queste nuove regole. In particolare, il cantante Trigno ha mostrato segni di frustrazione e aggressività, sfogando la sua rabbia in modo inappropriato. Durante una chiamata con sua madre, Trigno è stato interrotto e ha reagito in modo violento, colpendo una bottiglietta con calci. Questo comportamento ha suscitato l’ira delle professoresse, che hanno valutato la possibilità di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, compresa l’eventuale eliminazione dalla scuola.

Il supporto del pubblico e le polemiche

Nonostante le critiche ricevute, Trigno ha trovato un certo supporto tra i fan del programma. Molti spettatori ritengono che le misure adottate dalla produzione siano eccessive e che ci siano stati precedenti comportamenti peggiori da parte di altri allievi che non hanno ricevuto sanzioni così severe. La situazione ha sollevato un dibattito acceso sui social, con utenti che difendono il cantante e chiedono una maggiore equità nelle decisioni della produzione. La tensione continua a crescere, e i fan attendono con ansia di scoprire quale sarà il destino di Trigno all’interno della scuola.