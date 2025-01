Il ritorno di Benji e Fede

Il talent show Amici continua a sorprendere il suo pubblico con ospiti di grande richiamo. Nella puntata in programma per domenica 26 gennaio, il famoso duo musicale Benji e Fede si esibirà, portando sul palco la loro energia e il loro nuovo repertorio. Dopo una pausa di quattro anni, i due artisti sono tornati insieme, e la loro presenza promette di animare ulteriormente l’atmosfera del programma. I fan non vedono l’ora di ascoltare i loro successi e le nuove canzoni, in un mix di emozioni e divertimento.

Le sfide tra gli allievi

Oltre alla musica, il cuore pulsante di Amici sono le sfide tra gli allievi. Nella prossima puntata, i telespettatori assisteranno a momenti di grande tensione e talento. I giudici, tra cui Fred De Palma ed Enrico Nigiotti per il canto, e Fabrizio Mainini per il ballo, avranno il compito di valutare le performance degli allievi. Nella puntata precedente, Dandy e Deddè hanno affrontato delle sfide, e i risultati sono stati entusiastici, con entrambi gli allievi che hanno ottenuto la vittoria. Tuttavia, le loro esibizioni non andranno in onda fino al giorno successivo, creando un’aspettativa palpabile tra i fan.

Le performance e le classifiche

Le sfide di ballo e canto sono sempre un momento cruciale per gli allievi di Amici. Dandy ha sfidato una ballerina di nome Lara, esibendosi con il brano Get your freak on, mentre Deddè ha presentato un inedito che ha colpito la giudice Sara Andreani. Le performance di questa settimana sono state giudicate con attenzione, e i risultati delle gare di canto e ballo saranno svelati nel daytime di lunedì 27 gennaio. La tensione è alta, e i fan sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio nelle sfide future.