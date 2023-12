Su Witty Tv è spuntato un video su Amici che sta facendo impazzire i fan. Nel filmato si vede Petit fare una dichiarazione d’amore del tutto inaspettata a Marisol.

Amici, Petit: la dichiarazione d’amore inaspettata a Marisol

Nell’edizione di Amici attualmente in onda sono nati diversi amori. Uno di questi vede come protagonisti il cantante Petit e la ballerina Marisol. I due si sono avvicinati pian piano, cercando di non lasciarsi andare a grandi effusioni davanti alle telecamere. Eppure, nelle ultime ore è spuntata una dichiarazione d’amore del tutto inaspettata del ragazzo.

Amici: Petit dedica una canzone a Marisol

Il filmato che vede come protagonisti Petit e Marisol è stato diffuso su Witty Tv. Si sente una voce fuoricampo, probabilmente di Sarah, che chiede al cantante di Amici: “A chi è dedicata la tua canzone ‘Gugliò’?“. L’allievo, visibilmente imbarazzato, ha risposto:

“Parlo di un amore giovane e in questo caso ho pensato all’amore che ho qua“.

Amici: Marisol imbarazzata per la dichiarazione di Petit

Non solo Petit, anche Marisol è apparsa particolarmente imbarazzata dalla dichiarazione d’amore del fidanzato. Entrambi si sono coperti il viso, cercando di sfuggire alle telecamere e agli occhi dei compagni di Amici.