Anarchici: Milano, bruciata auto polizia locale, trovate molotov in parco vicino (2)

Anarchici: Milano, bruciata auto polizia locale, trovate molotov in parco vic...

Anarchici: Milano, bruciata auto polizia locale, trovate molotov in parco vic...

Anarchici: Milano, bruciata auto polizia locale, trovate molotov in parco vic...

(Adnkronos) - Sull'episodio dell'auto bruciata e alcune danneggiate - probabilmente con due molotov - non c'è stata alcuna rivendicazione, ma gli ultimi episodi lungo lo Stivale - solo ieri c'è stato un danneggiamento contro un Commissariato a Roma - non possono far...