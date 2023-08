Home > Video > Andrea Scanzi: "Questo è un governo di incapaci" Andrea Scanzi: "Questo è un governo di incapaci"

"Un irresistibile governo di carciofari". Non le manda a dire il giornalista Andrea Scanzi che, a proposito dell'operato dell'esecutivo a guida Meloni aggiunge: "Dopo aver tolto il Reddito di Cittadinanza con motivazioni politiche distruggendo la vita di centinaia di migliaia di persone e averlo comunicato con un sms che è una forma di mancanza di morale allucinante, sono arrivati in ritardo con la piattaforma, con i corsi di formazione che non sono partiti. Questo cosa significa? Che, oltre ad avere un'idea sociale terribile, è un governo di incapaci".