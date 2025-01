Un momento magico tra le nevi

Durante le festività natalizie, l’ex tronista di Uomini e Donne, Paolo Crivellin, ha sorpreso la sua amata Angela Caloisi con una proposta di matrimonio indimenticabile. La scena si è svolta ad alta quota, circondati da un paesaggio incantevole e innevato, creando un’atmosfera da favola. Quando Paolo si è inginocchiato, estraendo l’anello, Angela non ha potuto trattenere le lacrime di gioia, un momento che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella loro vita insieme.

Un amore che dura da sette anni

La storia d’amore tra Angela e Paolo è iniziata nel febbraio 2018, quando lui la scelse negli studi di Uomini e Donne. Da quel giorno, i due non si sono più lasciati, costruendo una relazione solida e ricca di momenti speciali. Dopo sette anni di fidanzamento, la proposta di matrimonio rappresenta il coronamento di un sogno condiviso, un passo importante verso il loro futuro insieme. La reazione di Angela, immortalata in un video condiviso su Instagram, ha catturato l’essenza di un amore autentico e profondo.

Le emozioni di Angela

Nel post su Instagram, Angela ha descritto il turbinio di emozioni provate in quel momento unico. “Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro”, ha scritto. Le sue parole esprimono la gratitudine e l’amore che prova per Paolo, sottolineando come lui l’abbia sempre amata per quella che è realmente. La promessa di amore eterno e il desiderio di costruire una famiglia insieme rendono questa proposta ancora più speciale. La comunità dei fan ha accolto con entusiasmo la notizia, riempiendo il post di