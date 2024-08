Dopo l’incontro tra Angela Carini e Imane Khelif alle Olimpiadi 2024, l’atleta napoletana ha incontrato Giorgia Meloni. Cosa si sono dette? A svelarlo è stata proprio la sportiva.

Angela Carini: cosa le ha detto Giorgia Meloni?

Il ritiro di Angela Carini alle Olimpiadi 2024, dopo appena 40 secondi dall’inizio dell’incontro con Imane Khelif, continua a far discutere. L’atleta napoletana, subito dopo la gara, ha avuto modo di confrontarsi con Giorgia Meloni, arrivata a Parigi per assistere alle competizioni. Cosa si sono dette? A rivelarlo è stata Angela.

Le parole di Angela Carini su Giorgia Meloni

La Carini, ai microfoni del Tg1, ha raccontato:

“Ho incontrato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’ho trovata come una mamma quando incontra una figlia. Si è immedesimata subito in me e mi ha accolta come una figlia. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto ‘non mollare perché oggi tutto questo non dipendeva da te, credi nei tuoi sogni’ e questo mi ha dato una grande forza“.

A differenza della Meloni, che si è detta amareggiata per “una gara non equa“, Angela ha continuato a non esprimersi sulla scelta di farla combattere con Imane.

Il pensiero di Giorgia Meloni sullo scontro Angela-Imane

Dopo il ritiro di Angela Carini dalle Olimpiadi 2024, Giorgia Meloni ha tuonato via social:

“So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa“.

Successivamente, intervistata dal Tg1, la presidente del Consiglio ha ribadito il suo pensiero: la competizione non era “ad armi pari” perché l’atleta algerina presenta alti livelli di testosterone nel sangue. A detta della Meloni, è il caso di iniziare a pensare alla sicurezza degli sportivi, prevedendo gare separate per le donne che hanno caratteristiche genetiche maschili.