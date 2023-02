Home > Video > Angelo Vaccariello: "Calcio balilla, biliardo e flipper: ecco l'imposta" Angelo Vaccariello: "Calcio balilla, biliardo e flipper: ecco l'imposta"

"Tra le tante imposte più o meno assurde che il sistema fiscale italiano può vantare troviamo l'imposta sull'intrattenimento (Isi). Entro il 16 marzo chi è proprietario o gestisce un bar, un ristorante, una spiaggia o altro luogo nel quale sia presente un calcio balilla, un biliardo, un tiro di freccette, dovrà pagare questa imposta, pari all'8% del presunto incasso di questi strumenti ludici. Lo Stato ha deciso di mettere dei pagamenti a forfait: nel vostro locale il forfait per il biliardo sarà di 3800 euro e l'imposta annua sarà di 304 euro. Per ogni calcio balilla presente l'imposta sarà di 40,8 euro, per i flipper di 87,2 euro". Così il professore di economia aziendale Angelo Vaccariello su TikTok.