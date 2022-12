Home > Video > Anna Lausi attacca Meloni: "Non è vero che i giovani non vogliono lavorare" Anna Lausi attacca Meloni: "Non è vero che i giovani non vogliono lavorare"

Anna Lausi, mamma di tre figli, difende in un video di TikTok i giovani: "Non è vero che non hanno voglia di lavorare, le mie figlie sono iscritte all'ufficio di collocamento da anni, ma non sono state mai chiamate. Meloni è falsa".