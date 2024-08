Dopo un periodo di enorme successo, Annalisa Scarrone ha deciso di prendersi una pausa dalla musica. La cantante ha annunciato che staccherà per un po’, per dedicarsi ai suoi affetti più cari.

Intervistata da Vanity Fair, Annalisa Scarrone ha fatto un annuncio che ha allarmato i fan: ha bisogno di prendersi una pausa dalla musica. Gli ultimi due anni sono stati costellati da grandi successi, ma l’artista ha avuto poco tempo da dedicare ai suoi affetti più cari.

Annalisa, senza giri di parole, ha dichiarato:

La Scarrone vuole tornare a Carcare, paese di 5mila abitanti in provincia di Savona dove è nata e cresciuta, e trascorrere del tempo con la sua famiglia e gli amici storici.

Annalisa approfitterà della pausa dalla musica per tornare a Carcare:

“Lì sono solo Annalisa e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante“.