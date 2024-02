Annalisa si sta godendo il successo di Sinceramente, il brano presentato al Festival di Sanremo 2024, ma in pochi sanno che l’artista è viva per miracolo. A raccontarlo è stato suo padre Elvio.

Annalisa viva per miracolo: cosa le è successo?

Anche se ha conquistato solo il terzo posto al Festival di Sanremo 2024, Annalisa si sta godendo il successo della sua Sinceramente. La canzone è ai primi posti delle classifiche ed è destinata a diventare uno dei tormentoni della prossima estate. In pochi, però, sanno che la Scarrone è viva per miracolo. A raccontarlo è stato il padre Elvio.

In una vecchia intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, il padre di Annalisa ha raccontato che sua figlia è viva per miracolo. Tutto è successo prima che la pargola approdasse nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il signor Elvio ha rivelato:

“Annalisa stava diventando grigia e aveva la lingua era nella sua gola, come se la stesse ingoiando. È sopravvissuta semplicemente perché me ne ero accorto, altrimenti non ce l’avrebbe fatta…”.