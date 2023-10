Home > Video > @annao1144 contro gli imprenditori che sfruttano i lavoratori @annao1144 contro gli imprenditori che sfruttano i lavoratori

La tiktoker @annao1144 risponde ai commenti più acidi riguardanti gli imprenditori e i contratti di lavoro in Italia, spiegando stizzita come nel nostro Paese i Contratti Collettivi Nazionali molto spesso non vengano rispettati e come i lavoratori vengano sfruttati. Dal suo punto di vista è tutta colpa del Governo, che ancora non ha messo in pratica una serie di controlli per stanare tutti i "furbetti".