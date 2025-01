Anno giudiziario: Frasca (Palermo), 'ci amareggiano accuse politici a giudici 'politicizzati'

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - "Si accusano i giudici di essere 'politicizzati' e 'antimaggioritari' solo per avere emesso provvedimenti non conformi alla politica governativa e al tempo stesso, contraddittoriamente, si chiede che la magistratura assecondi o no ostacoli le ...

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – "Si accusano i giudici di essere 'politicizzati' e 'antimaggioritari' solo per avere emesso provvedimenti non conformi alla politica governativa e al tempo stesso, contraddittoriamente, si chiede che la magistratura assecondi o no ostacoli le scelte del potere esecutivo, che sarebbe la forma peggiore di politicizzazione". Così il Presidente della Corte d'Appllo di Palermo Matteo Frasca nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Non ci spaventano queste accuse – dice – ci amareggiano perché presuppongono una idea della giurisdizione lontana sideralmente dalla Costituzione, Ogni magistrato ha, e sarebbe innaturale che non le avesse, le proprie idee culturali, politiche e religiose. L'imparzialità è presidiata dall'autonomia e dalla indipendenza del potere giudiziario che è prerogativa e non privilegio della magistratura e di ogni magistrato ed è al tempo stesso diritto e garanzia del cittadino".