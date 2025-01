Anno giudiziario: Marchianò (Csm), 'su copertura organici scelte complesse'

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - "Un rilevante argomento di confronto con il Ministero della Giustizia è stato anche quest’anno quello relativo alla copertura degli organici, premessa indispensabile per la garanzia di una giurisdizione efficiente in tutti i settori". Così...

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – "Un rilevante argomento di confronto con il Ministero della Giustizia è stato anche quest’anno quello relativo alla copertura degli organici, premessa indispensabile per la garanzia di una giurisdizione efficiente in tutti i settori". Così Maria Vittoria Marchianò, consigliera del Csm, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Palermo. "La Terza Commissione, a fronte delle richieste degli uffici, si è trovata ad operare scelte talvolta complesse per il necessario contemperamento delle varie esigenze, ma ha operato sulla base di dati statistici precisi, tra i quali il carico pro-capite, governando contingenze non sempre conciliabili, quali la eccezionale scopertura degli organici di questi anni, e l’elemento, insopprimibile, secondo cui la percentuale di scopertura incide sugli uffici con organico di minori dimensioni in misura proporzionalmente maggiore rispetto ai grandi uffici", dice.

"Quanto alle nuove assunzioni, è stato indetto un concorso a 400 posti di magistrato ordinario con D.M. 8 aprile 2024, ed è stata approvata la graduatoria di merito dei 599 candidati risultati idonei al concorso indetto con D.M. 1° dicembre 2021; all’esito della nomina, è in corso il tirocinio dei magistrati presso gli uffici giudiziari", conclude.