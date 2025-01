Anno giudiziario: Pg Palermo, 'ho toccato con mano il dolore delle celle, carceri ferita aperta'

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - "Ferita aperta è il settore carcerario in profonda sofferenza. In questo anno, allorché ho seguito udienze presso il Tribunale di Sorveglianza, ho avuto modo di toccare con mano il dolore delle celle ed ho colto l’impegno indefesso dei colleghi...

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – "Ferita aperta è il settore carcerario in profonda sofferenza. In questo anno, allorché ho seguito udienze presso il Tribunale di Sorveglianza, ho avuto modo di toccare con mano il dolore delle celle ed ho colto l’impegno indefesso dei colleghi del settore, che affrontano carichi di lavoro imponenti, per dare risposte alle istanze di un’umanità dolente, la cui dignità deve essere recuperata e salvaguardata. E ciò deve essere obiettivo primario non solo di tutti gli operatori del diritto ma della società civile nel suo complesso". Così il Procuratore generale di Palermo Lia Sava all'inaugurazione dell'anno giudiziario.