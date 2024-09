Antonella Clerici invia un messaggio di auguri per il 40esimo anniversario del Forum, esclamando: «Sfortunatamente, sempre contro di noi!».

Forum, il noto programma televisivo di diritto civile, celebra il suo 40esimo anniversario di trasmissione. Il ritorno in onda è stato segnato da auguri di diverse celebrità, tra cui Antonella Clerici, presentatrice di "È sempre mezzogiorno" su Rai1, un programma in competizione con Forum. Clerici, in un caloroso messaggio, ha espresso ammirazione per Barbara Palombelli, attuale conduttrice di Forum dal 2013, nonostante consideri il loro rapporto come una "rivalità".

Il 29 settembre 1985 segna l’esordio di Forum, una serie televisiva che da allora ha catturato l’attenzione del pubblico con interessanti casi legati al diritto civile. Quest’anno il programma raggiunge il ragguardevole traguardo della 40esima edizione, sempre sotto la guida di Barbara Palombelli, che ne prese le redini otto anni fa.

La Clerici, nota anche per essere stata presentatrice de “La prova del cuoco”, ha inviato un caloroso messaggio di auguri, unendosi agli altri volti noti dello spettacolo, come Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Cesare Buonamici e le ex conduttrici di Forum, Rita Dalla Chiesa e Paola Perego.

Nel suo messaggio, la Clerici esprime la sua incredulità nel constatare come siano già passati 40 anni dalla prima puntata di Forum e complimenta Barbara per aver dato ulteriore splendore al programma, pur essendo una “rivale”. Tuttavia, afferma di essere felice di questa situazione, poiché è come avere una cara amica dall’altro lato dello schermo con cui confrontarsi. Non è la prima volta che le due presentatrici si scambiano auguri in diretta: solo lo scorso dicembre, infatti, la Palombelli aveva fatto gli auguri di compleanno alla Clerici mentre si trovava nello studio di Forum.