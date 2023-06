Home > Video > Antonella Fiordelisi: “Mi sento sfruttata. Farmi trattare così dopo che ho... Antonella Fiordelisi: “Mi sento sfruttata. Farmi trattare così dopo che ho dato tutto anche no”

“Tutto è partito da lui. Vi chiedo di non scrivermi perché non sto bene”: Antonella Fiordelisi si sfoga in lacrime in una diretta sui social sulla fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria. La ragazza continua poi: “Devo pensare a me, non posso farmi trattare così. Ho fatto di tutto per non fare finire la storia”