L’anziano Graziano Crastus è stato rinvenuto morto a poche centinaia di metri dalla struttura a Sant’Antioco in Sardegna. Le ricerche erano scattate tre giorni fa dopo la sua scomparsa.

La morte dell’anziano in Sardegna dopo la scomparsa

L’epilogo della vicenda è stato tragico: Graziano Crastus, l’anziano di ottantotto anni che si era allontanato tre giorni fa dalla RSA Casa Melania a Sant’Antioco, è stato trovato morto.

Il corpo dell’uomo è stato individuato dalle squadre di volontari impegnate da giorni nelle ricerche, non distante dalla struttura dove si trovava ricoverato da tempo. Era nell’area archeologica, in località Is Pirisceddus, dietro l’arena fenicia.

Restano ancora avvolti dal mistero i motivi dell’allontanamento.

Le cause della morte dell’anziano

La morte dell’uomo sarebbe avvenuta per cause naturali. Come da prassi, però, dopo l’intervento delle forze dell’ordine sarà eseguita l’autopsia dal medico legale.

La scomparsa e le ricerche dell’anziano in Sardegna

L’uomo è risultato scomparso fin dalla mattinata di giovedì 8 agosto. Per le ricerche erano stati impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Sant’Antioco e i volontari della Protezione civile. Oltre a un pilota UAS per le la perlustrazione delle campagne limitrofe dall’alto, attraverso un drone.

Inoltre, la Prefettura di Cagliari aveva disposto l’intervento delle squadre del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna.