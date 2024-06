Le ricerche di Giuseppe Marini, l’anziano di 79 anni scomparso da Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, si sono concluse nel peggior modo possibile.

L’appello a “chi l’ha visto” e l’associazione Penelope Abruzzo

Marini era scomparso lunedì 10 giugno dopo essere uscito di casa con la sua Toyota Lg70. La trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” si era occupata del caso, lanciando un appello durante la puntata trasmessa ieri sera. Anche l’associazione Penelope Abruzzo aveva partecipato attivamente nelle ricerche, tentando di raccogliere informazioni utili.

Il ritrovamento della vettura

Dopo tre giorni di intense ricerche, nel pomeriggio di giovedì 13 giugno, è stata fatta una tragica scoperta: Giuseppe Marini è stato trovato privo di vita all’interno della sua vettura, precipitata in una scarpata dopo essere uscita di strada.

Le ipotesi sulle cause dell’incidente

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Potrebbe essere stato un malore improvviso a far perdere il controllo del veicolo a Marini, oppure l’attraversamento improvviso di un animale selvatico potrebbe aver provocato la deviazione fatale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e chiarire le dinamiche dell’accaduto. Il ritrovamento di Giuseppe Marini ha posto fine a giorni di apprensione e speranza per i suoi familiari e per la comunità di Montorio al Vomano.