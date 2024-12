A Napoli arriva il più grande pop-up store di Shein: “Snowville” è il nome della nuova apertura che sarà presente alla Mostra d’Oltremare dal 3 all’11 dicembre 2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul negozio.

Nuova apertura Shein a Napoli: l’inaugurazione del negozio

Il concept di Shein Snowville, come suggerisce il nome, è interamente dedicato alle decorazioni natalizie. All’ingresso, i visitatori saranno accolti da uno spazio incantato, illuminato da lucine e dominato da un imponente albero di Natale.

L’atmosfera è arricchita da dettagli come una cassetta delle lettere per Babbo Natale e enormi pacchi regalo. Inoltre, è stato ricreato un paesaggio invernale da fiaba, con alberi innevati e installazioni che evocano vasti paesaggi coperti di neve.

Questa apertura, in via Kennedy 54, si inserisce in una serie di pop-up store già lanciati in altre città italiane: Milano, Torino, Roma, Catania e Pescara. Lo scorso anno Shein approdò a Roma, sempre in vista del Natale.

Nuova apertura Shein a Napoli: la linea di abbigliamento presente in negozio

L’offerta dello store include tutte le categorie di prodotto del brand: abbigliamento per bambini, l’esclusiva linea Shein X, collezioni uomo e donna, una selezione di articoli per la casa e un’area Beauty dedicata ai prodotti Sheglam.

Il negozio sarà aperto dalle 11:00 alle 20:00, con un’apertura anticipata alle 10:00 nei weekend. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione o iscrizione. Basta presentarsi alla Mostra d’Oltremare, accedendo tramite Piazzale Vincenzo Tecchio.