Una ragazza di nome Erin ha condiviso sul suo profilo TikTok una denuncia nei riguardi di Shein. Ha comprato sulla nota piattaforma un paio di orecchini e ha avuto una terribile allergia che è durata 6 mesi, causandole problemi a occhi, mento, labbra, zigomi e mani.

La denuncia di Erin sugli orecchini di Shein

Anche se tanti influencer, italiani compresi, continuano a sponsorizzare piattaforme come Shein, gli utenti più intelligenti hanno compreso da tempo che il detto “Non è oro tutto quel che luccica” non è stato inventato a caso. Così come Aliexpress, Wish e Temu – giusto per fare qualche altro nome – anche Shein offre un’infinità di prodotti a prezzi bassissimi. Questa apparente convenienza è data dalla qualità inesistente degli articoli in vendita unita ad uno sfruttamento dei lavoratori, anche minorenni. Tutto ciò dovrebbe scoraggiare gli utenti dall’acquisto, ma purtroppo non è così: la testimonianza di Erin ne è la dimostrazione. La ragazza ha comprato un paio di orecchini e ha avuto una brutta allergia per ben 6 mesi.

La testimonianza di Shein

Con un video postato su TikTok, in cui mostra le conseguenze della brutta allergia causata dagli orecchini acquistati su Shein, Erin ha spiegato che i problemi sono partiti dagli occhi, per poi espandersi a labbra, mento, zigomi, labbra e mani. La ragazza ha raccontato:

“Ciao, sono Erin e sono abbastanza sicura di essermi avvelenata accidentalmente, negli ultimi sei mesi, indossando un paio di orecchini da due soldi. (…) Ho avuto questo aspetto per sei mesi. Uno schifo. Ho provato di tutto per guarire, ho cambiato dieta (persino al mio gatto), ho speso un sacco di soldi per comprare trucchi nuovi… La situazione si è risolta soltanto una settimana fa, vale a dire quando ho tolto gli orecchini. È scomparso tutto, completamente”.

Purtroppo, Erin ha incontrato dottori incompetenti e soltanto dopo 6 mesi ha capito che la causa potevano essere gli orecchini.

Il consiglio di Erin agli utenti di Shein

La ragazza ha speso “500 dollari in creme, visite e cose varie” per risolvere l’allergia causata dagli orecchini di Shein. Adesso che ha provato sulla sua pelle cosa significa acquistare prodotti di qualità inesistente, ha consigliato ai fan di non cadere nella trappola dei prezzi bassi.