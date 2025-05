La Camera ha approvato la proposta di legge sull’obesità. Ora passa all’esame del Sentato. Ecco i dettagli.

Approvata legge su obesità in Italia: ecco cosa succede ora

E’ stata approvata dalla Camera la proposta di legge, di iniziativa del deputato Roberto Pella, sull’obesità, ovvero “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”, con 155 voti favorevoli, 103 astenuti e nessun contrario.

Ma, cosa prevede questa proposta di legge? In partica è il riconoscimento dell’obesità come malattia, inserendo quindi le prestazioni assistenziali nei Lea, mettendoli a carico del Servizio Sanitario. La proposta quindi ora passa all’esame del Senato. L’Italia potrebbe quindi essere il primo Paese ad approvare una legge sull’obesità.

Roberto Pella: “L’obesità rappresenta un’emergenza globale”

Ecco le parole del deputato Roberto Pella, firmatario della proposta di legge sull’obesità: “rappresenta un’emergenza globale, che interessa fortemente anche il nostro Paese. Un ricordo speciale va al presidente Silvio Berlusconi, il cui supporto verso l’approvazione di questa legge non é mai mancato fin dalla mozione del 2019. L’auspicio è che, quanto prima, con il passaggio e l`approvazione anche da parte del Senato, l’Italia possa essere il primo Paese al mondo ad avere una legge simile, facendosene anche portavoce a livello europeo. La legge sarà fondamentale per avviare iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione, per esempio legandole agli eventi sportivi che si svolgono su tutto il territorio nazionale a partire dai Comuni e dalle Regioni. E anche campagne di informazione per ridurre lo stigma e gli episodi di bullismo e discriminazione che, purtroppo, questa malattia porta con sé.”