Negli Stati Uniti d’America il Senato ha approvato una legge che potrebbe presto portare verso il divieto di usare la nota piattaforma di social network TikTok. Scopriamo i dettagli del caso qui di seguito.

TikTok, la legge approvata in Usa

Di che cosa tratta? La legge è nello specifico una misura che riguarda da vicino ByteDance, azienda della Cina a cui sono stati concessi sei mesi al fine di poter vendere TikTok. In caso contrario il social verrà poi vietato.

TikTok in Usa, cosa succederà?

A questo punto in molti si chiedono che cosa accadrà. Sicuramente bisognerà attendere per capire cosa deciderà di fare l’azienda cinese e, di conseguenza, anche l’America. Le possibilità però non mancano e si pensa che l’eventuale divieto di poter utilizzare TikTok negli Usa possa poi portare verso delle vere e proprie azioni legali. Non solo. Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, potrebbe anche decidere di aggiungere delle ulteriori applicazioni al disegno. Ma insomma, vedremo.

TikTok, reazione di Elon Musk

Tutti parlano ormai della situazione TikTok da tempo. Anche Elon Musk ha commentato la questione spiegando che vietare il social in America varrebbe a dire andare contro la libertà di parola, oltre che quella di espressione.