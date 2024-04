TikTok, nuova procedura Ue: nel mirino TikTok Lite e Reward Program

Bruxelles, 22 apr. (askanews) - La Commissione europea ha aperto una nuova procedura nei confronti del social network TikTok, per una presunta violazione del Digital Services Act (Dsa), relativamente al lancio di TikTok Lite sui mercati di Francia e Spagna. Nel mirino è finito, in particolare, il ...

Bruxelles, 22 apr. (askanews) – La Commissione europea ha aperto una nuova procedura nei confronti del social network TikTok, per una presunta violazione del Digital Services Act (Dsa), relativamente al lancio di TikTok Lite sui mercati di Francia e Spagna.

Nel mirino è finito, in particolare, il meccanismo battezzato “Task and Reward Program” di TikTok Lite che consente agli utenti di ottenere crediti nei confronti della piattaforma, svolgendo determinati compiti, come guardare video, condividere link, seguire creatori di contenuti o invitare altre persone a unirsi a TikTok. Bruxelles ha avvisato la società che rischia la sospensione di queste nuove funzionalità.

Secondo la Commissione questo meccanismo non è stato adeguatamente valutato nei suoi potenziali rischi, in particolare quelli sulla possibilità di creare dipendenza e assuefazione e non è stato approntato un adeguato sistema di contromisure per tutelare la salute mentale dei minori.

TikTok dovrà fornire in breve tempo una relazione sulla valutazione dei rischi, in caso di esiti negativi per la società, la commissione potrà imporre sanzioni fino all’1% del fatturato totale del gruppo, con il rischio anche di una possibile sospensione di TikTok Lite fino al completamento delle analisi.