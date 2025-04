Il dl bollette e il suo impatto sulle famiglie

La recente approvazione del dl bollette da parte della Camera dei Deputati, con 155 voti favorevoli e 101 contrari, segna un passo significativo nella lotta contro il caro-energia. Questo provvedimento, ora in attesa di discussione al Senato, introduce un pacchetto di misure da 3 miliardi di euro, mirato a sostenere famiglie e piccole imprese in difficoltà economica. Tra le misure più rilevanti, spicca un contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con un ISEE fino a 25mila euro, un aiuto concreto per affrontare l’aumento dei costi energetici che ha colpito duramente i bilanci familiari.

Agevolazioni per le piccole e medie imprese

Non solo famiglie, ma anche le piccole e medie imprese (PMI) beneficeranno di questo provvedimento. Sono previsti 600 milioni di euro destinati ad agevolazioni per la fornitura di luce e gas, un sostegno fondamentale per le aziende che stanno lottando per mantenere la propria attività in un contesto di costi energetici in continua crescita. Inoltre, per i cittadini e le micro-imprese vulnerabili, è stata concessa una proroga di due anni per il passaggio al mercato libero, un’opportunità per pianificare meglio le proprie spese energetiche senza fretta.

Le aste ETS e il supporto agli energivori

Un altro aspetto importante del dl bollette riguarda il supporto agli energivori, ovvero quelle imprese che consumano grandi quantità di energia. Sono stati anticipati 600 milioni di euro derivanti dalle aste del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), un aiuto che potrebbe rivelarsi cruciale per garantire la competitività delle aziende più esposte ai costi energetici. Queste misure, sebbene temporanee, rappresentano un segnale forte da parte del governo, che si impegna a sostenere l’economia in un momento di crisi.