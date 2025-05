Il voto della Camera e le reazioni

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto legge sulle elezioni con un risultato di 131 voti favorevoli, 77 contrari e 3 astenuti. Questa approvazione segna un passo significativo verso l’attuazione di nuove regole elettorali, ma ha suscitato un acceso dibattito tra le forze politiche.

Le opposizioni, che hanno votato contro, hanno sollevato diverse critiche, in particolare riguardo all’accorpamento dei referendum con i ballottaggi previsti per l’8 e 9 giugno. Questa scelta, secondo le opposizioni, limita la possibilità di un voto più consapevole e informato da parte degli elettori, che avrebbero preferito un accorpamento con il primo turno delle elezioni amministrative.

Novità nel sistema elettorale

Tra le misure più rilevanti contenute nel provvedimento, spicca l’abolizione delle liste elettorali distinte per genere. Questa modifica rappresenta un passo avanti verso una maggiore inclusività e parità di genere nel processo elettorale. Inoltre, le file separate ai seggi, che in passato hanno creato confusione e disagi, saranno eliminate, semplificando così l’accesso al voto per tutti i cittadini. Un’altra novità significativa riguarda le liste per le donne coniugate o vedove, dove non sarà più necessario indicare anche il cognome del marito, promuovendo una maggiore autonomia e riconoscimento delle donne nel contesto elettorale.

Il diritto di voto ‘fuori sede’

Un’altra importante innovazione introdotta dal decreto riguarda la possibilità di esercitare il diritto di voto ‘fuori sede’ ai referendum di quest’anno. Questa misura è stata accolta con favore, poiché consente a un numero maggiore di cittadini di partecipare attivamente alla vita democratica, anche se si trovano lontano dalla propria residenza. Tuttavia, nonostante queste novità, le critiche delle opposizioni rimangono forti, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo e di un confronto aperto sulle modalità di voto e sull’organizzazione delle elezioni in Italia.