C’è un luogo magico vicino a Verona dove il benessere incontra l’arte in modo straordinario: si chiama Aquardens. Immaginate di immergervi in un’oasi termale mentre la dolce melodia dell’opera lirica risuona attorno a voi. Già, perché nel 2025, grazie alla collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, Aquardens porterà l’opera “Carmen” all’interno di una sauna, un’esperienza unica nel mondo che promette di fondere l’arte e il relax in una cornice senza precedenti. Un’esperienza unica che combina arte e benessere, trasformando il concetto di svago in un viaggio emozionale. Aquardens, del resto, è più di un parco termale: è un luogo dove relax, tradizione e innovazione si incontrano per offrire un’esperienza sensoriale e culturale indimenticabile.

Varcando l’ingresso di Aquardens, vi ritroverete in un vasto parco di oltre 110.000 mq, circondati dalle dolci colline della Valpolicella. Ogni passo è un invito a esplorare il cuore pulsante di questo paradiso: l’area termale. Qui, 14 vasche interne ed esterne vi accolgono con l’acqua ipertermale che sgorga naturalmente a 47°C. La sensazione di immergersi in queste acque calde, mantenute tra i 34°C e i 40°C, è semplicemente indescrivibile. Potete nuotare nel fiume artificiale, farvi trasportare dolcemente o sfidare la corrente per un’esperienza energizzante, alternando momenti di tranquillità ai benefici tonificanti delle cascate e degli idromassaggi.

E non è tutto: Aquardens offre cinque percorsi benessere, suggeriti da esperti medici termali, da scegliere in base alle vostre esigenze. Che si tratti di un percorso Soft per il relax o di un Detox per purificare il corpo, ogni scelta è un passo verso il benessere totale.

Sauna Village, cos’è e come funziona

Ma il vero tesoro di Aquardens è il Sauna Village, uno dei più grandi d’Italia, dove il calore delle tradizioni saunistiche si trasforma in un viaggio sensoriale. Immaginatevi all’interno della Sauna Celtica, circondati dal profumo del legno di abete rosso e da un caldo secco a 90°C, mentre il vostro corpo si rilassa completamente. Oppure nella Banya Russa, dove l’uso del legno Kelo e la temperatura più alta dell’umidità vi faranno vivere un’esperienza unica.

Ogni sauna è un invito a partecipare a rituali come l’Aufguss, dove i maestri di sauna vi guideranno in un’esperienza di aromaterapia unica, utilizzando oli essenziali e movimenti ritmici che avvolgeranno i vostri sensi. E non dimenticate di concedervi un momento di pura rigenerazione nella Bellavista Relax, ammirando il panorama mozzafiato delle colline.

Aquardens, offerte per coppie e non solo

Per chi cerca un’esperienza più intima, la Spa Lounge è un rifugio di tranquillità. Qui, il Percorso Romano-Irlandese vi guiderà in un viaggio di benessere che combina antiche tradizioni europee. Dalla Sauna Finlandese alla Cascata Ghiacciata, ogni fase è pensata per rivitalizzare corpo e mente.

Ma Aquardens non è solo un luogo per rilassarsi. Offrono una vasta gamma di trattamenti viso e corpo, dove la professionalità degli operatori e l’uso di cosmetici a base di acqua termale vi accompagneranno in un viaggio di bellezza. I massaggi, tra cui il Lomi Lomi e il Californiano, sono progettati per sciogliere le tensioni e riportarvi in uno stato di totale serenità.

Area termale: un’oasi di benessere naturale

Il cuore pulsante di Aquardens è l’area termale, composta da 14 vasche esterne ed interne. Qui, l’acqua ipertermale, che sgorga naturalmente a 47°C, viene mantenuta tra i 34°C e i 40°C per garantire il massimo relax. Passeggiando tra le vasche, gli ospiti possono alternare momenti di tranquillità con i benefici tonificanti delle cascate, degli idromassaggi e del River, un fiume artificiale che offre un’esperienza rilassante o energizzante. Grazie ai 5 percorsi benessere suggeriti dal medico termale, ogni ospite può scegliere il trattamento che meglio si adatta alle proprie esigenze, come il Percorso Soft, Tonic, o Detox.

Spa Lounge e il percorso romano-irlandese

La Spa Lounge è un’area riservata dedicata al Percorso Romano-Irlandese, un trattamento rigenerante che unisce antiche tradizioni europee per rilassare la muscolatura, rafforzare il sistema immunitario e purificare la pelle. Questo percorso prevede diverse fasi di calore, culminando nella Sauna Finlandese e nella rinfrescante Cascata Ghiacciata, dove il corpo viene rivitalizzato grazie al ghiaccio tritato. Il viaggio di benessere si conclude nella Stanza del Sale e sui lettini di sabbia riscaldati, per un’esperienza di relax completa e profonda.

Trattamenti viso e corpo: un viaggio sensoriale

Rari e preziosi sono i momenti in cui ci si concede una coccola per il corpo e la mente. Aquardens offre una vasta gamma di trattamenti viso e corpo in un’area dedicata, con nove cabine e due suite private. I trattamenti proposti utilizzano tecniche professionali e oli essenziali per accompagnare ogni ospite in un viaggio emozionale. Tra i massaggi più distintivi, spiccano il massaggio Hawaiano Lomi Lomi, che utilizza avambracci e mani per sciogliere le tensioni, e il massaggio Californiano, che combina movimenti dolci e aromatici per un rilassamento totale. L’area Beauty offre trattamenti anti-aging e idratanti, affidati a professionisti che utilizzano cosmetici a base di acqua termale.

Le due Private Suites, Aria&Terra e Acqua&Fuoco, sono riservate a coloro che desiderano un’esperienza più intima. Ogni suite è dotata di sauna, bagno turco e comodi letti, offrendo un luogo esclusivo dove rilassarsi in coppia e vivere un percorso benessere personalizzato.