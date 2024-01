Aran, martedì firma definitiva Ccnl medici 2019-21

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - A seguito della certificazione della Corte dei Conti, l’Aran ha convocato domani 18 gennaio, alle 10.30, le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione definitiva del Ccnl comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e martedì 23 gennaio, ore 11, per la ...

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) – A seguito della certificazione della Corte dei Conti, l’Aran ha convocato domani 18 gennaio, alle 10.30, le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione definitiva del Ccnl comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e martedì 23 gennaio, ore 11, per la firma del Ccnl area dirigenza sanitaria (medici e veterinari). Si conclude così la tornata contrattuale relativa al triennio 2019-2021. Lo comunica in una nota l'Aran.