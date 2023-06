Home > Video > Arianna: "Devo aspettare 3 mesi per una psicologa" Arianna: "Devo aspettare 3 mesi per una psicologa"

"Sono arrabbiatissima, io sto male psicologicamente quindi ho bisogno di una psicologa. Siccome non posso permettermi di andare a pagamento, ho fatto la richiesta tramite Asl ma il primo appuntamento me lo hanno messo il 16 di agosto. Devo aspettare mesi per avere un incontro psicologico, è vergognoso e assurdo. E non vi dico per le altre visite..". Il duro sfogo di Arianna (@arianna.sciandra.94) su TikTok.