Armani: lunedì pomeriggio i funerali, negozi e ristoranti in Europa chiusi per lutto**

Milano, 5 set. – (Adnkronos) – I funerali in forma privata di Giorgio Armani verranno celebrati lunedì 8, nel pomeriggio. Per l’occasione “in segno di rispetto e vicinanza” il gruppo – a quanto apprende l’Adnkronos – ha deciso di chiudere dalle 15 e fino alla fine della giornata la sede di Milano, i negozi e i ristoranti in Europa.