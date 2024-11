Alessandro Basciano in manette: arrestato con l'accusa di stalking nei confro...

Alessandro Basciano è stato arrestato per stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. L’ordinanza è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli.

La notizia, anticipata nelle scorse ore da Fabrizio Corona, è ora stata ufficialmente confermata dall’Ansa.

L’arresto di Alessandro Basciano è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Milano, Anna Magelli, su richiesta della Procura di Milano, rappresentata dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo.

Le accuse, fondate su una denuncia presentata da Sophie Codegoni nel dicembre 2023, parlano di una condotta “pervasiva, controllante e violenta” che avrebbe messo in pericolo l’incolumità fisica e psicologica dell’ex compagna. Le condotte violente di Basciano avrebbero avuto ripercussioni anche sulla figlia della coppia: la gip ha infatti evidenziato episodi di aggressioni fisiche davanti alla minore e minacce di morte rivolte direttamente alla Codegoni.

Il 35enne, dopo l’arresto eseguito ieri, sarebbe stato portato nel carcere milanese di San Vittore.

La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nasce nel 2022 durante la partecipazione al reality Grande Fratello. Nel settembre dello stesso anno, i due attirano l’attenzione dei gossip, quando Basciano si inginocchia sul red carpet del Festival di Venezia e le chiede di sposarlo, proposta che Codegoni accetta senza esitazioni.

I preparativi per il matrimonio, però, passano in secondo piano quando Sophie annuncia la gravidanza: l’influencer è in attesa di una bambina, che nasce il 12 maggio 2023 e viene chiamata Cèline Blue.

La coppia sembra vivere un momento di felicità, fino a quando, a ottobre 2023, Sophie Codegoni comunica la fine della loro relazione.