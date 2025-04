Un incontro sui social si trasforma in un incubo per una ragazza di 14 anni.

Un incontro fatale sui social

La storia di una giovane ragazza di 14 anni, di nazionalità peruviana, si è trasformata in un incubo dopo aver conosciuto un 21enne di origini nordafricane sui social media. Questo incontro, inizialmente innocuo, ha preso una piega drammatica quando il giovane ha invitato la ragazza a incontrarlo di persona. La vittima, attratta dalla sua apparente gentilezza, ha accettato l’invito, ignara del pericolo che l’aspettava.

La violenza in strada

Il tragico evento è avvenuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in un’area dismessa dietro alla stazione ferroviaria. Qui, il 21enne ha aggredito la ragazza, picchiandola e violentandola. Le urla disperate della giovane hanno attirato l’attenzione di un’abitante della zona, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto mentre il giovane stava ancora perpetrando l’atto violento.

Intervento delle forze dell’ordine

All’arrivo della polizia, il 21enne ha continuato a mostrare un comportamento aggressivo, non solo nei confronti della vittima, ma anche nei confronti degli agenti intervenuti. Questo ha reso necessario il suo arresto immediato. La ragazza è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato 50 giorni di prognosi a causa delle ferite subite. La gravità della situazione ha messo in evidenza non solo la brutalità dell’atto, ma anche la vulnerabilità delle giovani vittime di violenza.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei giovani, in particolare in relazione agli incontri avvenuti tramite i social media. La facilità con cui i predatori possono avvicinarsi alle vittime, mascherandosi dietro una facciata di normalità, è un problema crescente che richiede attenzione e interventi mirati. È fondamentale che i genitori e le istituzioni educative sensibilizzino i ragazzi sui rischi connessi all’uso dei social e all’importanza di segnalare comportamenti sospetti.