Arresti a Varese per furto di dati sensibili da banche dati nazionali

Arresti a Varese per furto di dati sensibili da banche dati nazionali

Arresti a Varese per furto di dati sensibili da banche dati nazionali

I carabinieri di Varese hanno recentemente effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di quattro individui accusati di aver esfiltrato dati e informazioni sensibili da diverse banche dati strategiche nazionali, tra cui Sdi, Serpico e Inps. Questi dati, considerati riservati e segreti, sarebbero stati prelevati su commissione per essere rivenduti a terzi, inclusi dati di esponenti politici.

Dettagli sull’operazione e i sospetti coinvolti

Secondo le informazioni raccolte, i quattro arrestati sarebbero ex appartenenti alle forze dell’ordine, hacker e consulenti informatici. L’indagine ha rivelato che l’organizzazione operava in modo sistematico, prelevando informazioni di vario genere da banche dati strategiche. Tra i dati sottratti ci sarebbero informazioni bancarie, giudiziarie, fiscali e sanitarie, oltre a segnalazioni di operazioni sospette.

Reati contestati e misure cautelari

I reati al centro dell’inchiesta includono associazione per delinquere e accesso abusivo a sistema informatico. Le misure cautelari, disposte dal giudice Fabrizio Filice, hanno portato a quattro arresti domiciliari e due interdittive. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e ha avuto origine da una precedente inchiesta sulla criminalità organizzata a Milano.

Implicazioni e perquisizioni in corso

Le autorità hanno eseguito decine di perquisizioni sia in Italia che all’estero, cercando di svelare ulteriori dettagli su questa rete di furto di dati. Sebbene non siano state contestate condotte di agevolazione delle mafie nelle misure cautelari, l’operazione ha messo in luce un grave problema di sicurezza informatica che potrebbe avere ripercussioni significative sulla privacy e sulla sicurezza dei cittadini.