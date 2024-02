Arti Grafiche Villa, una tipografia sempre più online

Quando si cerca una tipografia, a differenza di qualche anno fa, oggi si può fare una ricerca sul web per trovarne una che operi direttamente online. Ci siamo chiesti cosa voglia dire “tipografia online” e, soprattutto, se la qualità e i servizi siano gli stessi dei vecchi tipografi di una volta e se ci sia un’azienda preferibile per professionalità e competenza. I prezzi spesso molto bassi, infatti, ci hanno fatto pensare che, forse, ci potevano essere deroghe sulla qualità: per questo, per la nostra ricerca, abbiamo puntato su tipografie che non producessero solo biglietti da visita o stampassero brochure, ma che lavorassero anche ad alti livelli, con cataloghi, libri e molto altro.

Nella ricerca abbiamo selezionato la tipografia Arti Grafiche Villa.

Arti Grafiche Villa, stampatori dagli anni ’60

Quando abbiamo riscontrato che la fondazione di Arti Grafiche Villa risaliva agli anni ’60 (del secolo scorso), abbiamo subito avuto l’impressione di affidabilità: una realtà in piedi da così tanto tempo deve essere professionale, altrimenti, con le attuali regole di mercato, non sarebbe sopravvissuta. La forza di questa azienda di famiglia risiede nel fatto di aver saputo assecondare i grandi cambiamenti del settore, cioè il passaggio all’offset e al digitale, mantenendosi sempre al passo coi tempi, grazie a grandi investimenti.

Tutto questo, viene premiato non solo dai clienti storici, ma anche da quelli che li hanno scoperti dopo, le cui aziende risiedono sia in Italia, sia all’estero.

Professionalità e competenza come must

Per Arti Grafiche Villa, il lavoro non si “limita” a una stampa di alta qualità, ma si spinge a una consulenza a tutto tondo, che parte dal file per passare dal tipo di carta, fino a una consegna sempre puntualissima. Il reparto grafica è sempre disponibile per fornire consulenze mirate in base al risultato finale che si vuole ottenere, ma sempre tenendo presente un rapporto qualità/prezzo che sia davvero a favore del cliente. Quando si deve preparare un progetto di comunicazione, ad esempio per la ridefinizione della propria brand identity o per quella di una start up, è sempre bene affidarsi a professionisti che sappiano esattamente interpretare le esigenze del cliente.

Lo stesso vale quando si parla di libri, riviste e cataloghi, ma anche di biglietti da vista, flyer e brochure, perché ogni “pezzo” della comunicazione deve essere all’altezza del progetto.

Il risultato si traduce in prodotti unici, raffinati e che lasciano il segno.

La personalizzazione è il vero segno distintivo

Molte tipografie online permettono ai clienti di scegliere solo tra alcuni formati e tipologie di carta. Arti Grafiche Villa lascia che il cliente personalizzi ogni prodotto in base alle sue reali necessità, che si tratti di dimensione, di tipo di stampa, di cromia o di quantità. Per questo, potrai ottenere poche decine di copie, come migliaia, sempre stampate in alta definizione, per risultati che durano nel tempo. Inoltre, Arti Grafiche Villa è un’azienda da sempre molto attenta all’ambiente, con una scelta di inchiostri green e sostenibili.

Riassumendo…

Se dovessimo fare un breve elenco degli aspetti positivi e negativi di questa tipografia online potremmo dire che ci piacciono la professionalità, l’esperienza, l’attenzione alla consulenza, l’altissima qualità di materiali e prodotti, la velocità nella preparazione del preventivo, la consegna in tempi record, il rapporto qualità/prezzo e, soprattutto il rapporto ancora personale tra cliente e professionista, senza alcun tipo di filtro o call center.

Ci piace meno il fatto che non ci sia un e-commerce per fare acquisti diretti, ma il servizio clienti sopperisce perfettamente a questo inconveniente. Inoltre, Arti Grafiche Villa è più competitiva sulle grandi tirature che sulle piccole, perché la sua clientela è quella delle aziende, più che dei privati che potrebbero richiedere solo qualche biglietto da visita.

In conclusione

Per chiudere, possiamo dire aver trovare in Arti Grafiche Villa una tipografia online che non ha dimenticato la tradizione, ma che non tradisce il futuro del settore, adatta soprattutto a una clientela business.