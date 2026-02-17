Ascolti e momenti chiave di Taratata: Bonolis riporta la grande musica in tv

Paolo Bonolis ha guidato la seconda puntata di Taratata il 16 febbraio, con grandi ospiti, duetti memorabili e un dibattito sugli ascolti confrontati con la prima serata del 9 febbraio

Taratata è tornato in prima serata su Canale 5, riaccendendo l’interesse per un format storicamente legato alla grande musica italiana. La prima puntata è stata registrata l’8 febbraio 2026; la seconda, andata in onda il 16 febbraio, è stata registrata alla ChorusLife Arena di Bergamo. Il progetto di Paolo Bonolis ha presentato un cast che ha alternato hit note, cover e collaborazioni inedite.

Il programma ha posto al centro non solo le esibizioni, ma anche le dinamiche tra conduttore e cantanti, elementi che hanno generato numerosi commenti e clip condivise sui social. Accanto all’entusiasmo, sono emersi confronti sui dati di ascolto rispetto ad altre offerte televisive, un dibattito che riapre la discussione sul ruolo dei programmi musicali in prima serata.

Numeri della serata: ascolti e confronto con Rai 1

La seconda puntata del 16 febbraio ha raccolto davanti alla televisione 2.193.000 spettatori, pari a un 18,8% di share. La trasmissione si è conclusa attorno all’1:20 di notte. Nello stesso arco temporale Rai 1 ha trasmesso la nona e la decima puntata della fiction Cuori, che hanno ottenuto 3.124.000 telespettatori e il 18,2% di share.

Interpretazione dei dati

I numeri mostrano un dualismo tra platea totale e percentuale di attenzione. Se si considera lo share, Taratata si è attestata su valori analoghi alla puntata d’esordio. Tuttavia il pubblico complessivo è risultato inferiore rispetto alla fiction di Rai 1.

Le tendenze emergenti mostrano che questo tipo di format trae valore anche dalle interazioni digitali. Gli indicatori online e le repliche in streaming possono estendere la visibilità oltre il dato televisivo immediato.

Il futuro arriva più veloce del previsto: la misurazione tradizionale degli ascolti non coglie interamente il ciclo di vita di un’esibizione musicale moderna. Chi non si prepara oggi a integrare dati televisivi e digitali rischia di sottostimare il potenziale di audience a medio termine.

Ospiti e momenti musicali che hanno segnato la puntata

Dopo la riflessione sui dati televisivi e digitali, la serata si è concentrata sui protagonisti musicali. Sul palco si sono alternati artisti di primo piano, tra cui Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e i Negramaro.

Le esibizioni hanno alternato brani solisti e duetti inediti, realizzati con arrangiamenti pensati per il contesto televisivo. Le performance hanno generato ampio coinvolgimento emotivo e rilevanza mediatica, contribuendo ai picchi di ascolto già segnalati nella prima parte dell’articolo.

Le tendenze emergenti mostrano una crescente sovrapposizione tra audience lineare e fruizione on demand.

Duetti e interazioni con Bonolis

Dopo le rilevazioni sui dati, la serata ha privilegiato i momenti di confronto tra conduttore e artisti. Sul palcoscenico, il lento ballato da Paolo Bonolis con Gigi D'Alessio sulle note di "Non Dirgli Mai" ha attirato particolare attenzione. Le clip pubblicate dalla pagina ufficiale di Mediaset Infinity hanno raccolto numerosi like e condivisioni. La dimensione digitale ha amplificato la visibilità di singoli frammenti dello show. Tali elementi rafforzano l'ipotesi di un impatto misurabile delle collaborazioni artistiche sui consumi online.

La prima puntata e il confronto con il debutto

Dopo i momenti di confronto sul palco, la premiere andata in onda l’8 febbraio 2026 aveva già acceso l’attenzione del pubblico.

La trasmissione diretta da Bonolis ha ottenuto 2.333.000 telespettatori e uno share del 18,1%. In scaletta figuravano ospiti come Biagio Antonacci, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali.

Tra i passaggi più significativi della serata si segnala la presenza di Caterina Caselli, presente mentre Elisa interpretava “Insieme a te non ci sto più”.



Reazioni del pubblico e critica



Le reazioni restano divise: una parte della critica ha apprezzato l’intento di riportare musica di qualità in prima serata e ha valorizzato l’investimento sul talento. Altra parte ha giudicato i risultati tiepidi rispetto alle aspettative generate dal cast e dalla conduzione.

I dati attuali indicano 2,3 milioni di spettatori con uno share intorno al 18%. Si tratta di un risultato solido, benché non dirompente, che conferma attenzione ma non un consenso unanime.

Le tendenze emergenti mostrano una polarizzazione dell’opinione pubblica, con impatti diversi su visibilità e interazioni social. Il prossimo ciclo di rilevazioni fornirà elementi più completi per valutare la tenuta del programma nel tempo.

Prospettive e impatto culturale

Paolo Bonolis ha più volte dichiarato di non focalizzarsi esclusivamente sugli ascolti; il suo obiettivo è garantire la soddisfazione degli artisti e suscitare emozione nel pubblico. Questo approccio punta a valorizzare l'esperienza dal vivo e la qualità delle performance piuttosto che la sola contabilità dei numeri, pur riconoscendo che la sostenibilità in prima serata dipende anche dai risultati d'ascolto e dalla capacità di generare conversazione digitale.

La doppia serata di Taratata ha dimostrato che la musica può tornare protagonista in prime time quando il format unisce ospiti autorevoli, momenti inediti e una conduzione che mette a proprio agio gli artisti. Le tendenze emergenti mostrano un rinnovato interesse per programmi che privilegiano la qualità performativa. Secondo i dati del MIT e delle analisi di settore, l’engagement culturale tende a tradursi in ritorni mediatici se il format mantiene coerenza e continuità. Il valore culturale e l’impatto emotivo delle esibizioni restano