Ascolti tv del 26 dicembre: Natale in casa Cupiello trionfa

Il trionfo di Natale in casa Cupiello

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ha visto un vero e proprio trionfo per la programmazione televisiva italiana. Natale in casa Cupiello, nella sua versione diretta da Vincenzo Salemme, ha conquistato il pubblico con 3.346.000 spettatori e un 20,45% di share. Questo risultato non solo evidenzia la forza della tradizione televisiva italiana, ma anche l’abilità di Salemme nel reinterpretare un classico della commedia napoletana, rendendolo accessibile e coinvolgente per un pubblico vasto.

La concorrenza e i risultati degli altri programmi

In seconda posizione si è piazzato Il conte di Montecristo su Canale 5, che ha attratto 3.250.000 telespettatori e un 18,98% di share. Nonostante il buon risultato, il programma non è riuscito a superare il colosso di Rai 1. Al contrario, BellaFesta con Pierluigi Diaco ha registrato un flop, fermandosi a soli 624.000 spettatori e un 3,91% di share, dimostrando che la concorrenza nel palinsesto natalizio è spietata.

Le altre trasmissioni e il panorama televisivo

Tra gli altri programmi, Una tata magica su Italia 1 ha intrattenuto 1.085.000 spettatori, mentre L’amore non va in vacanza su Tv8 ha raggiunto 601.000 telespettatori. Anche DallAmeriCaruso – Il concerto perduto su Rai 3 ha ottenuto un buon riscontro con 580.000 utenti. In questo contesto, Stefano De Martino si conferma re dell’access prime time, con Affari Tuoi che ha vinto la fascia oraria con 5.022.000 utenti e un 26,57% di share.

La programmazione del giorno di Santo Stefano ha dimostrato come la televisione italiana continui a evolversi, cercando di attrarre un pubblico sempre più variegato. Con una combinazione di tradizione e innovazione, i canali stanno cercando di mantenere alta l’attenzione durante le festività, un periodo cruciale per gli ascolti.