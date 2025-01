La serata del 24 gennaio: chi ha dominato gli ascolti?

Il 24 gennaio ha visto una competizione accesa tra i vari programmi televisivi, con Dalla Strada al Palco di Rai Uno che ha conquistato la vetta con ben 2.696.000 spettatori e uno share del 18.3%. Condotto da Bianca Guaccero e Nek, il talent show ha dimostrato di saper attrarre un pubblico affezionato, nonostante la concorrenza agguerrita.

In seconda posizione si è piazzato Io Canto Senior su Canale 5, con 1.964.000 utenti e uno share del 14.1%. Tuttavia, entrambi i programmi non hanno brillato particolarmente, evidenziando una serata di ascolti non eccezionali per la televisione italiana.

Le altre reti e i loro risultati

Analizzando i dati delle altre reti, Sul più bello su Rai 2 ha intrattenuto 503.000 telespettatori (2.8%), mentre Transporter 3 su Italia 1 ha registrato 1.520.000 utenti (8.8%). Su Rete 4, Quarto Grado ha totalizzato 1.263.000 spettatori (9.2%). La7 ha visto Propaganda Live informare 978.000 utenti (7%), mentre sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza ha convinto 557.000 spettatori (3.1%).

Access prime time e pre-serale: i numeri di Rai Uno

Passando alla fascia dell’access prime time, Cinque Minuti di Bruno Vespa ha attirato 4.557.000 italiani (23.5%), mentre il celebre game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha raggiunto un picco di 6.002.000 spettatori (29.8%). Questi numeri dimostrano la forza dei programmi di Rai Uno, che continuano a dominare il panorama televisivo italiano.

In contrasto, Striscia la Notizia su Canale 5 ha ottenuto 2.763.000 utenti (13.7%), evidenziando una differenza significativa rispetto ai programmi di Rai Uno. Per quanto riguarda il pre-serale, L’Eredità ha registrato 3.505.000 spettatori (24.5%) nella prima parte e 4.726.000 (27.4%) nella seconda, mentre Avanti un Altro! ha totalizzato 2.005.000 utenti (15.1%) nella prima parte e 3.201.000 (19.5%) nella seconda.

Ascolti pomeridiani: Rai Uno in testa

Nel pomeriggio, Rai Uno ha continuato a dominare con La Volta Buona, che ha convinto 1.490.000 telespettatori (12.9%) nella prima parte e 1.461.000 (15.8%) nella seconda. Il Paradiso delle Signore ha incollato al piccolo schermo 1.633.000 utenti (19%), mentre La Vita in Diretta ha totalizzato 1.683.000 (18.8%) nella prima parte e 2.205.000 (20.5%) nella seconda.

Su Canale 5, Beautiful ha intrattenuto 2.364.000 italiani (18.7%), mentre Endless Love ha totalizzato 2.555.000 (21.4%). Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque ha visto 1.251.000 utenti (13.8%) nella prima parte e 1.330.000 (12.4%) nella seconda, numeri che non si avvicinano a quelli di Rai Uno.

Mattinata in tv: i risultati di Rai Uno e Canale 5

Infine, per quanto riguarda la programmazione mattutina, Unomattina su Rai Uno ha convinto 852.000 utenti (18%), mentre Storie Italiane ha registrato 756.000 spettatori (16.2%). E’ Sempre Mezzogiorno ha intrattenuto 1.674.000 italiani (15%). Su Canale 5, Mattino Cinque News ha totalizzato 869.000 telespettatori (18.3%) nella prima parte e 699.000 (15.1%) nella seconda, mentre Forum ha intrattenuto 1.493.000 utenti (20.4%).