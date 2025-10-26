Ascolti tv: Maria De Filippi supera Milly Carlucci

Nella serata di ieri, il panorama televisivo italiano si è animato con due show di grande richiamo: Tu sì que vales, condotto da Maria De Filippi, e Ballando con le stelle, presentato da Milly Carlucci. Entrambi i programmi hanno attirato l’attenzione del pubblico, dando vita a una sfida avvincente nel prime time.

La sfida degli ascolti

Nel corso della serata, il programma di Canale 5 ha registrato un notevole successo, conquistando ben 4.214.000 telespettatori e un 27,1% di share. Al contrario, Ballando con le stelle ha totalizzato 3.019.000 spettatori, pari a un 22,8% di share. Questo risultato segna la quinta vittoria consecutiva per la De Filippi, consolidando la sua posizione di leader nel sabato sera televisivo.

Dettagli sui programmi

Durante l’episodio di Tu sì que vales, Maria De Filippi ha ospitato personaggi noti come Valeria Marini e Bianca Guaccero, che hanno dato vita a performance divertenti e coinvolgenti. La Lip Sync Battle ha catturato l’attenzione del pubblico, portando un tocco di leggerezza e intrattenimento.

D’altra parte, Ballando con le stelle ha visto la partecipazione di Maria Esposito come ballerina per una notte, che ha aggiunto un elemento di novità e freschezza al programma. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il programma di Milly Carlucci ha faticato a tenere il passo con il suo concorrente.

Andamento degli ascolti nel tempo

Analizzando gli ascolti delle puntate precedenti, emerge un trend interessante. Tu sì que vales ha registrato performance costanti, con un incremento che ha portato a un 23% di share nella prima puntata e un 28,5% nella quarta. Al contrario, Ballando con le stelle ha oscillato intorno al 23% di share, dimostrando una certa stabilità, ma senza raggiungere i picchi del suo avversario.

Il parere della giuria

Un altro elemento che ha suscitato interesse è stato il giudizio della giuria di Ballando con le stelle, che ha espresso critiche severe su alcune performance, in particolare quella di Marcella Bella, definita “orribile e inguardabile”. Questo tipo di commenti ha generato discussioni sui social e tra i fan, aumentando ulteriormente l’attenzione attorno al programma.

Un sabato sera ricco di eventi

Nonostante la battaglia tra i due programmi, la serata di ieri ha visto anche altre offerte televisive. Su Netflix, la finale del Six Kings Slam ha attirato l’attenzione degli sportivi, mentre su Sky e DAZN andava in onda una partita di calcio tra Roma e Inter, rendendo il sabato sera particolarmente competitivo per gli ascolti.

In conclusione, la sfida tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle continua a essere un tema caldo nel panorama televisivo italiano. Maria De Filippi si conferma regina della serata, ma Milly Carlucci mantiene una base di fan solida. Sarà interessante vedere come evolverà questa competizione nei prossimi appuntamenti.