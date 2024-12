Rai1 in vetta agli ascolti

Il prime time di lunedì ha visto un netto trionfo per Rai1, che ha proposto il film Questi Fantasmi, intrattenendo ben 2.998.000 spettatori e raggiungendo un 17.9% di share. Questo risultato conferma la solidità della rete pubblica, che continua a dominare il panorama televisivo italiano, attirando un pubblico sempre più vasto e variegato.

Il Grande Fratello in difficoltà

Al secondo posto si è piazzato il Grande Fratello 18 su Canale5, che ha registrato 2.215.000 spettatori e uno share del 18.4%. Nonostante il buon risultato, il reality show sembra essere in una fase di stallo, con ascolti che non riescono a decollare come nelle edizioni precedenti. La competizione con Rai1 si fa sempre più agguerrita, e i fan del programma si chiedono se ci siano strategie per rivitalizzare l’interesse del pubblico.

Altri programmi in gara

Italia1 ha proposto Il Cavaliere Oscuro, attirando 1.048.000 spettatori e uno share del 7%. Rai2 ha visto Raiduo con Ale e Franz raccogliere 941.000 spettatori (5.7%), mentre Rete4 ha trasmesso Assassinio sul Nilo, coinvolgendo 768.000 spettatori (4.9%). La7 ha chiuso la serata con La Torre di Babele, che ha raggiunto 741.000 spettatori e il 4%. Anche Rai3 ha contribuito con il documentario La Valanga Azzurra, che ha ottenuto 698.000 spettatori e il 3.9%.

Access prime time e preserale

Nell’access prime time, Rai1 ha dominato con Affari Tuoi, intrattenendo 5.701.000 spettatori e uno share del 28.5%. Canale5 ha visto Striscia la Notizia scendere sotto i 3 milioni, con 2.911.000 spettatori e un 14.6% di share. Anche nella fascia preserale, Rai1 ha mantenuto il primato con L’Eredità, che ha coinvolto 2.615.000 utenti (18.6%) nella prima parte e 4.150.000 (24.8%) nella seconda.

Risultati variabili per le altre reti

Canale5 ha ottenuto buoni risultati con La Ruota della Fortuna, che ha registrato 2.358.000 telespettatori (17.9%) nel segmento Gira la ruota della fortuna. Tuttavia, la soap opera Beautiful ha visto un calo, con 1.959.000 spettatori e un 15% di share. Anche il film A Natale cambio vita ha deluso, raccogliendo solo 1.111.000 spettatori (10.1%).