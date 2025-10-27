Ashes 2025: orari e modalità di visione della serie tra Inghilterra e Australia

Le Ashes, il leggendario confronto di cricket tra Inghilterra e Australia, si prepara a tornare con la serie del 2025. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio rituale che affonda le radici nella storia, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La sfida si svolgerà nel 2025 e rappresenta un’opportunità imperdibile per i tifosi di assistere a uno dei momenti più emozionanti del cricket internazionale.

Calendario e modalità di visione delle Ashes 2025

La serie avrà inizio il 25 presso il famoso Wembley Stadium, che ospiterà il primo dei tre test match previsti. Con un’aspettativa di elevata domanda di biglietti, è consigliabile registrarsi in anticipo per accedere alla finestra di vendita prioritaria. Questa opportunità si aprirà il 2 aprile alle ore 12:00, mentre la vendita generale inizierà il 14 aprile alle ore 10:00.

Informazioni sui biglietti e accessibilità

È importante notare che il Wembley Stadium non gestirà direttamente la vendita dei biglietti per questo evento. Tutte le informazioni necessarie riguardanti i biglietti saranno disponibili attraverso i canali ufficiali. In aggiunta, il servizio di accessibilità sarà disponibile per garantire a tutti i tifosi un’esperienza confortevole durante la serie. Saranno presenti anche servizi di commento audio descrittivo per coloro che ne hanno bisogno.

Le aspettative per la serie e le previsioni degli esperti

Il team inglese, guidato da Ben Stokes, ha l’opportunità di entrare nella storia con una vittoria in trasferta, un traguardo che manca -11. Dopo un lungo periodo di insuccessi, la squadra sembra avere finalmente il potenziale per rompere questa maledizione. Con l’attuale crisi di formazione nel team australiano, l’ottimismo tra i giocatori inglesi è palpabile.

Le previsioni di David Lloyd

Secondo l’ex giocatore di cricket David Lloyd, le possibilità di una vittoria per l’Inghilterra sono elevate. Lloyd ha espresso la sua opinione, prevedendo un 5-0 a favore dell’Inghilterra, sottolineando i problemi di selezione in casa Australia. La squadra australiana sta affrontando una serie di incertezze, soprattutto nella sua formazione di apertura, e Lloyd ritiene che l’Inghilterra potrebbe sfruttare queste debolezze.

Con la crescente tensione e competitività della serie, il duello tra Joe Root e Steve Smith rappresenterà un punto cruciale per determinare l’esito finale. Entrambi i giocatori sono tra i migliori al mondo e la loro prestazione sarà fondamentale per le rispettive squadre.

Conclusioni e l’emozione delle Ashes

Le Ashes non sono solo una serie di partite di cricket, ma un evento che unisce i tifosi in un’atmosfera di rivalità e passione. Con l’inizio della serie fissato per, i preparativi sono già in corso e le aspettative continuano a crescere. Non resta che attendere con ansia l’inizio di questa storica battaglia sportiva, sperando di assistere a momenti indimenticabili e a una competizione avvincente.